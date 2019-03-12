شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» تنعى نبيل زكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعت الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي الكبير نبيل زكي، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهالي، فارس الكلمة الشريفة وأحد رواد الصحافة، ونموذج للدفاع عن حرية الرأي والتعبير.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم، أن «زكي» كان رمزاً للصحفي الشريف المناضل الذي خاض رحلة حافلة بالنضال والعطاء، تاركاً بصمات مضيئة في مهنة الصحافة.

وواصلت أنها إذ تنعى الهيئة الوطنية للصحافة الكاتب الصحفي الكبير، تدعو أن يتغمده الله بواسع رحمته ونقدم لأهله وأصدقائه وتلاميذه خالص العزاء.