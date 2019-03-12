شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: حققنا 43% من المستهدف بـ«100 مليون صحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن المحافظة حققت نسبة 43% من المستهدف في المرحلة الثالثة بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «100 مليون صحة»

وقال في تصريح لـ«المصرى اليوم» «أن عدد المواطنين من أبناء الدقهلية الذين تم الكشف عليهم حتى اليوم الحادى عشر من الحملة وصل إلى مليون و824 ألف و30 مواطن، بما يعادل 43% من المستهدف خلال الحملة وهو 4 مليون و251 ألف مواطنا، وتم الكشف أمس فقط على 162ألف و956 مواطن، بنسبة 238%،من المستهدف يوميًا .

وأضاف «مكى»، في تصريحات صحفية، أن «الإقبال مازال كبيرا وأننا اقتربنا من تحقيق 50% من المستهدف للمحافظة في أقل من أسبوعين وهذا يؤكد على وعى المواطنين وإيمانهم بأهداف المبادرة التي أطلقها الرئيس والتى تعد المبادرة الأولى من نوعها في مصر وأصبحت مثالا يحتذى به في العالم وفقا لتقارير منظمة الصحة العالمية».