شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السودان بمصر يكشف تفاصيل زيارة نائب عمر البشير للسيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف السفير عبدالمحمود عبدالحليم، سفير السودان في مصر، تفاصيل زيارة وفد سوداني رفيع المستوى اليوم، للرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية.
وأضاف «عبدالحليم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «TEN»، أن الوفد كان يتكون من النائب الأول للرئيس السوداني عمر البشير، ومدير المخابرات الوطنية .
وأوضح «عبدالحليم» أن الوفد السوداني كان يحمل رسالة شفهية من الرئيس السوداني للرئيس عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات للوضع السوداني.
وأشار «عبدالحليم» إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير قدم الشكر للرئيس السيسي لاهتمامه بأمن واستقرار السودان.
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