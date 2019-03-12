شكرا لقرائتكم خبر عن 30 مصريًا يستغيثون بسفارة القاهرة في الكويت بسبب «عملية نصب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاث أكثر من 30 عاملا من الجنسية المصرية بسفارتهم، بعدما تعرضوا لواحدة من أكثر عمليات النصب بشاعة في دولة الكويت.

وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية، أن «المصريين تجمعوا اليوم الثلاثاء، لمناشدة سفارة بلادهم بضرورة التدخل لايجاد حل لمشاكلهم التي تتراوح ما بين إنعدام فرص العمل، مرورا بالحاجة إلى القليل من المال الذي يوفر لهم قوت يومهم، وصولا إلى مخالفة الإقامة منذ أكثر من ثمانية أشهر».

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وأشارت إلى أن مشاكل العمال المصريين «تتلخص في أنهم قدموا إلى الكويت مقتنعين تماما أنهم أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلمهم الذي طالما حلموا به، ليحدثوا نقلة في حياتهم ويتطلعون إلى مستقبل أفضل وجميعهم من الشباب الطموح، الذي يرغب في تكوين بيت وأسرة وأبناء، لكنهم صدموا بالواقع المرير، وضياع مستقبلهم».

وأضافت أنهم «وصلوا إلى الكويت ولم يجدوا ما وعدوا به.. فلا عمل، ولا أجر، ولا إقامة، ولا يعرفون مصيرهم حتى الآن».

وناشد العمال السفارة المصرية وطالبوها بسرعة التدخل لإيجاد حلول لمشاكلهم، كما ناشدوا المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة باستدعاء صاحب الشركة الذي استقدمهم، ولم يوفر لهم العمل، ولم يلتزم بالعقد المبرم معهم، من حيث الأجر الشهري، كما لم يلتزم أيضا بعمل الإقامة ولا يزالوا مخالفين منذ وطئت أقدامهم الكويت.