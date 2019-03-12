شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يطالب «اليونسكو» بوقف التعديات الإسرائيلية على «الأقصى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، في بيان أصدره الثلاثاء، غلق قوات الاحتلال الإسرائيلي لكافة أبواب المسجد الأقصى، وما أعقبه من قيام قوات الاحتلال الخاصة باقتحام مسجد قبة الصخرة والاعتداء على رئيس حراس المسجد، وعدد من العاملين بالمسجد، ونشر الرعب وترويع النساء والأطفال، واعتقال 4 مواطنين بينهم سيدتان.

واستنكر مفتي الجمهورية الاقتحامات المتكررة لمئات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال، وأداء طقوسهم وصلواتهم داخله، ما أدى لتزايد التوتر بالمسجد، إضافة لسلسلة الإجراءات القمعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة، خاصة قرار قوات الاحتلال إغلاق مصلى «باب الرحمة» بالمسجد الأقصى المبارك.

Advertisements

وحذر المفتي من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية.

ودعا «شوقي علام» في بيانه لضرورة تحرك المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والتدخل الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق القدس ومقدساتها، كما دعا العالمين الإسلامي والعربي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفى مقدمتها «اليونسكو» لوقف تنفيذ المخططات الإسرائيلية التي تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وأكد «علام» الجمهورية أن أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى المبارك وفى محيطه وفى البلدة القديمة بالقدس المحتلة، والتي تنفذها ما تسمى بسلطة الآثار الإسرائيلية، تمثل تهديدًا خطيرًا على المسجد في ظل محاولات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لتهويد القدس.