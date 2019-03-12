أخبار مصر | التفاصيل الكاملة.. "السيسي" يستقبل النائب الأول للرئيس السوداني‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة.. "السيسي" يستقبل النائب الأول للرئيس السوداني‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول عوض بن عوف، النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش، مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطنية السوداني، وذلك بحضور كلٍ من سامح شكري وزير الخارجية وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك سفير السودان بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء السيد عوض بن عوف، طالباً سيادته نقل التحيات لأخيه الرئيس عمر البشير، ومهنئاً السيد بن عوف على منصبه الجديد نائباً أول للرئيس السوداني، والذي يعكس الثقة والإيمان في قدراته ورؤيته نحو المشاركة في تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار للشعب السوداني الشقيق.

كما أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، في ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان، والذي يعد امتداداً للأمن القومي المصري.

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من جانبه؛ نقل عوض بن عوف إلى الرئيس تحيات الرئيس السوداني عمر البشير، مؤكداً التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، ومعرباً عن خالص تعازيه ومواساته نيابةً عن حكومة وشعب السودان في ضحايا حادث محطة مصر.

كما أشاد النائب الأول للرئيس السوداني بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسؤولين من الجانبين، مثمناً في ذات السياق الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومعرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.

وأضاف السفير بسام راضي، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة المستويات، حيث تم الإعراب عن الارتياح المتبادل لمسار التعاون المشترك، كما تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الدولتين، وكذا الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما.