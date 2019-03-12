أخبار مصر | وزير القوى العاملة: نحلم بتنظيم نقابي قوي للدفاع عن قضايانا (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة: نحلم بتنظيم نقابي قوي للدفاع عن قضايانا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المجال العمالي الأقوى والأقرب للوصول لحلم الوحدة العربية، مضيفًا بأنه يحلم بتنظيم نقابي قوي يكون نواة لوحدة الوطن العربي ونعمل سويًا للدفاع عن قضايانا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي يعقد بالكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الجاري، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة وغسان غصن الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، وسالم شبيب رئيس اتحاد عمال الكويت، ومحمد حمد الهاجري رئيس اتحاد البترول، وهلال إبراهيم نائبا عن السفير المصري طارق القوني وبمشاركة نحو 8 دول أعضاء.

وأضاف "الوزير" أن هناك مؤامرات تحاك ضد الدول العربية ولا يوجد دولة في مناه من الخطر، مشيرًا أن من كان آمن بالأمس يواجه مشاكل اليوم ودورنا مساندته حتى يقوم من عثرته.

ووجه الوزير رسالة لكافة النقابيين بالداخل والخارج، أنه يجب أن ننحي خلافاتنا الشخصية جانبا، وأن نضع وحدتنا نصب أعيننا، مطالبًا كافة النقابيين بضرورة تحمل المسؤولية تجاه مقدرات الأمة العربية والوقوف صفا واحدا لمساندة الدول التي تعاني من الأزمات حفاظا على عمالهم.

وأشار "وزير القوي العاملة"، أنه لم ينس يوما أنه نقابي قبل أن يكون وزيرا، مشيرًا أن مسؤولية 28 مليون عامل مصري في رقبته.

