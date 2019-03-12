مصر | حبس رجل أعمال 15 يوما لاستيلائه على 20 مليون جنيه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس رجل أعمال 15 يوما لاستيلائه على 20 مليون جنيه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد قاضي المعارضات بمحكمة البساتين، حبس صاحب شركة استيراد وتصدير، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغ حوالي 20 مليون جنيه، بزعم توظيفها.

وكانت بلاغات وردت لضباط مباحث الأموال العامة من مواطنين يتهمون فيها "ا.ف"، صاحب شركة استيراد وتصدير، بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بضبط وإحضار المتهم، وتمكنت الأجهزة من القبض عليه بأحد كمائن محافظة أسيوط، وتبين أنه هارب من أحكام قضائية متعددة، فتحرر المحضر اللازم وبعرضه على النيابة أمرت في وقت سابق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد.

تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة



شهدت بعض محاور وشوارع محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء ظهور كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة السيارات رغم تواجد الخدمات المرورية لتسيير الطريق.

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وسادت حالة انسياب مروري بكوبري 6 أكتوبر تجاه مدينه نصر أمام القادم من مناطق المهندسين وفي طريقه لميدان التحرير، وتظهر كثافات مرورية من ميدان عبد المنعم رياضفى الطريق المتجه إلى مدينة نصر فضلا عن تباطؤ حالة المرور بشارع رمسيس نتيجة كثافه السيارات.

بينما شهدت الجيزة كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو للقادم من مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر باتجاه الدائرى، وظهر بطئ شديد فى حركة السيارات للمتجه إلى ميدان لبنان، وكذلك الأمر فى الإتجاه العكسي من ميدان لبنان إلى الدائرى والشيخ زايد مع انسياب محدود.

وشهد شارع أحمد عرابى فى الطريق المتجه من إمبابه وشارع المطار إلى المهندسين تكدس سيارات تنتهى بعد ميدان سفنكس مع انسياب محدود توقفه حالة الزحام فى شارع البطل أحمد عبد العزيز.

