أخبار مصر | أكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والوعاظ تبدأ اختبارات "إعداد المفتي المعاصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكاديمية الأزهر العالمية لتأهيل الأئمة والوعاظ تبدأ اختبارات "إعداد المفتي المعاصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ، إن الأكاديمية بدأت إجراء المقابلات للوعاظ والأئمة وباحثي الفتوى المتقدمين للالتحاق بالدورة الأولى بالأكاديمية، والتي تعقد تحت عنوان "إعداد المفتي المعاصر"، وتستمر المقابلات حتى 18 مارس الجاري.

وأضاف "فؤاد" أن "دورة إعداد المفتي المعاصر" تستهدف صقل مهارات الوعاظ وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية التي ترفع من مستواهم العلمي وتساعدهم على مواجهة القضايا الفكرية والفقهية والعقدية، وترشدهم إلى كيفية التعامل مع الوسائل الحديثة والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

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ولفت د.عبد المنعم فؤاد إلى أن الأكاديمية تتعامل مع القضايا التي يتم إثارتها بين الحين والآخر أو التي يفرضها الواقع والتطور، بحيث يستطيع المتدرب إيصال المعلومة إلى السائل بما يبين سماحة الإسلام وفق المنهج الأزهري.

جدير بالذكر أن أجندة عمل الأكاديمية في الفترة الحالية تشمل عقد دورات تدريبية للأئمة والوعاظ من خمسة عشر دولة من آسيا وأوروبا وأمريكا، وغيرها من الدول التي تسعى لترسيخ الخطاب الأزهري لديها بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي ويحد من الفكر المتطرف بين مواطنيها.

يأتي إنشاء أكاديمية الأزهر للتدريب وتأهيل الأئمة والوعاظ في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطبب، شيخ الأزهر، علي تجديد الخطاب الديني، وبناء عقول قادرة على التعامل مع فقه الواقع واستيعاب إشكاليّاته، وتقديم حلول شرعية لمشاكل الأفراد والمجتمعات والتعامل مع النصوص الشرعية وتوسيع مدارك الأئمة والوعاظ والخريجين بمختلف المعارف والعلوم.