أخبار مصر | محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الدول المنتجة والمصنعة للتمور بأبوظبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يشارك في مؤتمر الدول المنتجة والمصنعة للتمور بأبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، في فعاليات وختام مؤتمر وزراء الزراعة في الدول المنتجة والمصنعة للتمور، والذي نظمته الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار والزراعة بمدينة أبوظبى عاصمة دولة الإمارات، بحضور 13 وزيرا للزراعة من الدول المنتجة للتمور، ومن ضمنهم الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة.

أكد محافظ الجيزة، أن المشاركة في ذلك الحدث العالمي جاءت لأهمية بالغة فى زراعة وصناعة التمور، مشيرًا أن إجمالي إنتاج الواحات البحرية من التمر يصل إلى 30 ألف طن سنويًا بإجمالي 1،5 مليون نخلة.

أشار "المحافظ" أن المؤتمر الذي نظمته الأمانة العامة للجائزة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ووزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، يهدف إلى وضع إستراتيجية إطارية لاستئصال سوسة النخيل الحمراء بإنشاء صندوق ائتمان لتنفيذ الإستراتيجية بمساهمة من الدول المتضررة من حشرة السوسة الحمراء، حيث أسفرت نتائج المؤتمر عن إعلان معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان باسم دولة الإمارات عن تقديم مليوني دولار لدعم صندوق منظمة "الفاو" الائتماني لاستئصال سوسة النخيل الحمراء.

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لافتًا أن هناك أوجه كبيرة للتعاون بين محافظة الجيزة وجائزة خليفة الدولية، حيث تم مسبقًا توقيع بروتوكولًا لإنشاء مخازن للتمور المبردة بالواحات البحرية، وخصصت المحافظة 10 أفدنة بالواحات البحرية لتنفيذ المشروع وتوسعاته المستقبلية لإنشاء مخازن تمور مبردة سعة 3900 طن تمر نصف جاف بمدينة الباويطى بالواحات البحرية وفقًا للاشتراطات الصناعية والصحية والبيئية واعتبارات الأمن والسلامة.

كما شارك المحافظ فى حفل تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي في دورتها الحادية عشرة.

وعلى هامش المؤتمر التقى المحافظ بعدد من المستثمرين ورجال الاعمال من الدول المشاركة والمهتمين بمجالات انتاج وتصنيع التمور.