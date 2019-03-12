أخبار مصر | رئيس جامعة عين شمس: نحرص دائما على التعاون مع مؤسسات المجتمع لصالح الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة عين شمس: نحرص دائما على التعاون مع مؤسسات المجتمع لصالح الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، أن توقيع بروتوكول مع محافظة القاهرة لتدريب الشباب لا یقتصر على التدریب والتأهیل الجامعي فقط، بل لابد وأن یتبعه اتفاقیات تضمن تواجد الشباب المدرب بسوق العمل، وتفتح لهم آفاق لتسویق منتجاتهم والاستفادة مما تعلموه بشكل عملي، مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع من خلال شراكات مجتمعیة متعددة تصب في صالح الشباب والمجتمع، لافتًا إلى المردود الإیجابي الذي ینعكس على المجتمع من وراء تعاون صناع القرار كل في مجاله.

وجاء ذلك خلال توقيع بروتوكول مع محافظة القاهرة، صباح اليوم، لتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في كافة المجالات والأنشطة المجتمعية بجانب التعاون في مجال التدريب والتأهيل للشباب علي الحرف والمهن وأعمال الديكور، ويأتي ذلك تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "صنايعية مصر".

قام بتوقيع البرتوكول مصطفى عبد العزیز الزیات السكرتیر العام المساعد لمحافظة القاهرة، وأ د. نظمي عبد الحمید نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، بحضور أ.د. هالة خلف مدیر مركز تسویق الخدمات الجامعیة بجامعة عین شمس ومنسق البروتوكول، والدكتورة رانیا عبد السلام مدیر جهاز تشغیل شباب الخريجين ومدیر إدارة تنمیة الموارد البشریة بمحافظة القاهرة.

Advertisements

وذكر مصطفى الزیات أن البروتوكول یسعى إلى إكساب الشباب مهارات فنیة وحرفیة لیجمع بینها وبین الشهادة الجامعیة أو المؤھل الدراسي، بما یحقق مجموعة من الأهداف، منها تطویر منظومة التدریب والتأهیل الفني على أسس الجودة العالمیة وربط التدریب المهني والفني بالمشروعات القومیة والخریطة الاستثماریة للدولة، ویفتح فرص العمل أمام الشباب دون الحاجة لانتظار الوظیفة من خلال المشروعات الصغیرة والمتناهیة الصغر.

وأضاف سكرتير عام مساعد محافظة القاهرة أن المجالات التي سیشملها التدریب تضم تصمیم الأزیاء والمفروشات، المشاتل والزھور، تصمیم المصنوعات الجلدیة، أساسیات IT، تصمیم جرافیك وإعلانات، مشيرًا أن التدریب یتم في الورش التابعة للمحافظة بمناطق السلام والنزهة والأوبرا ومنشیة ناصر.

وفي ختام مراسم التوقیع أهدى ا.د. عبد الوهاب عزت درع الجامعة للأستاذ مصطفى الزیات السكرتیر العام المساعد لمحافظة القاهرة.