أخبار مصر | تخريج أول دفعة من المتدربين على الملابس الجاهزة وتعيينهم بحد أدنى 1500 جنيه بالإسماعيلية (صور)

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تخريج 43 متدربا أول دفعة من مركز تدريب المستقبل التابع لمديرية القوي العاملة بالإسماعيلية، من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة ممثلة في المديرية وكبرى الشركات الاستثمارية في مجال الملابس الجاهزة والرياضية، للتدريب من أجل التشغيل، وفقا لأحدث الأساليب العالمية، فضلا عن قدرة المتدربين على المنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية، وسيتم تسلمهم العمل بالشركة بداية الأسبوع المقبل بعد إعادة تقييمهم لتحديد الأجر الفعلي الذي يستحقونه بما لا يقل عن ١٥٠٠ جنيه.

وأضاف الوزير أن مركز تدريب المستقبل المجهز وفقا لأحدث المعايير العالمية، ومنها ورشة حديثة للتدريب على خطوط إنتاج الملابس الجاهزة، بدأ اليوم الثلاثاء، في استقبال وتدريب 63 متدربا الدفعة الثانية لمدة شهر يحصل خلالها المتدرب علي مكافأة شهرية قدرها 1200 جنيه، فضلا عن التأمين عليهم، وتوفير وجبات غذائية ووسائل مواصلات للمتدربين خلال فترة التدريب، وذلك من خلال هذا البروتوكول ليتم الحاقهم بزملائهم من الدفعة الأولى بمصانع الشركة بالإسماعيلية، مشيرا إلي أن إجمالي ما سيتم تدريبهم يصل إلي 4000 عامل مصري هي إجمالي احتياجات الشركة التي تنتج ماركات عالمية من الملابس الجاهزة والرياضية ويتم تصدرها للخارج.

وكشف الوزير عن أنه سيتم تعميم هذه التجربة علي جميع مراكز التدريب التابعة للوزارة البالغة 38 مركزا علي مستوي 27 محافظة بمشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال والصناعة لتعظيم هذه الفكرة التي سوف تعمل علي رفع شأن العمالة المصرية في الداخل والخارج.

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وأناب الوزير، مدير مديرية القوي العاملة بالإسماعيلية ياسر سعيد بالاحتفال بتخريج أول دفعة من المتدربين، بحضور عددا من العاملين بإدارة التدريب بالمديرية والشركة القائمة على التدريب، وأشاد الحضور بالمستوى الفني الذي وصل إليه المتدربون من خلال عينات الإنتاج التي تم تصنيعها بالكامل بمعرفتهم والتي تضاهي أعلى مواصفات الجودة العالمية.

وأعرب المتدربون عن بالغ سعادتهم بهذه التجربة الرائدة في مجال التدريب من أجل التشغيل وبالمستوى الذي وصلوا إليه من الكفاءة والمهارة الفعلية في مجال تفصيل الملابس الرياضية والتي أهلتهم للعمل في كبرى المصانع التي تنتج أفضل الماركات العالمية التي يتم تصديرها إلى دول أوروبا وأمريكا.

وقد بعث المتدربون برسالة شكر وامتنان إلى الوزير محمد سعفان على الجهود الملموسة التي يبذلها من أجل تدريب الشباب وتوفير فرص عمل كريمة لهم.