أخبار مصر | "الآثار": متحف متخصص ومركز صيانة للموزاييك وخطط مستقبلية لتطوير العمل به

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الآثار": متحف متخصص ومركز صيانة للموزاييك وخطط مستقبلية لتطوير العمل به والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الدكتورة إيمان شهاوي مدير الشئون الأثرية لمركز الموزاييك والتي حضرت الاجتماع الإقليمي للموزاييك بروما ممثلًا عن وزارة الآثار، إن مصر قامت بعدد من الأعمال والإنجازات لحفظ وصيانة ودراسة الموزاييك.

وأشارت شهاوي إلى أن وزارة الآثار قامت بإنشاء مركز للمعلومات الأثرية وحفظ وصيانة الموزاييك على مر العصور، وعرض أهم ماتملكه مصر من قطع الموزاييك، وأهم القطع التى تم عرضها فى المتاحف المصرية.

وأضافت أن الوزارة قامت بإنشاء متحف متخصص للموزاييك هو متحف الموزاييك في محافظة الإسكندرية.

وعن الخطة المستقبلية لوزارة الآثار فيما يتعلق بالموزاييك قالت الشهاوي إن الوزارة مستمرة في حفاظها علي تراثها من هذا الفن، وتعمل على تدريب وتكوين مزيد من فرق العمل المختصصة للعناية بفن الموزاييك.

جاء ذلك على خلال كلمة الدكتورة إيمان شهاوى مدير الشئون الأثرية لمركز الموزاييك بوزارة الآثار خلال كلمتها بفعاليات الاجتماع الإقليمى للموزاييك والذي أقيم في العاصمة الإيطالية روما من ٣ إلى ٦ مارس ٢٠١٩م.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي تشارك فيها مصر بالاجتماع الإقليمى للموزاييك، وهو اجتماع إقليمى لدول حوض البحر المتوسط المهتمين بالموزاييك؛ ومن الدول المشاركة به تونس والجزائر وليبيا وفلسطين والمغرب وقبرص ولبنان.

وتعود كلمة "موزاييك" إلى اليونانية وتعني "آلهة الفنون والجمال"، وهي فرع من فروع الفسيفساء والتي نشأت مع بداية الألف الأول قبل الميلاد.

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وفن الموزاييك في التصميم الداخلي العربي، يعطي المكان الذي يتواجد فيه السكينة والهدوء عند دخوله، حيث يغلب عليه طابع من الوقار وذلك بتراصف قطعه حيث تتدلى في فضاء القاعة مصابيح ضخمة، لها شكل القبة من النسيج الأبيض، لتضيء قطع الأثاث المخملية والجلدية والخشبية والتحف الذهبية، وفازات السيراميك الممشوقة، ولوحات الموزاييك الجدارية والأرضية، التي تعيد الزائر إلى جماليات العهود القديمة وفنونها، إلى جانب القطع والمشغولات والحياكة اليدوية للمفارش والوسائد وغيرها.

والطابع الذي يعطيه الموزاييك الدمشقي مثلًا هو طابع أنيق لابد أن يتوافق مع الجو المحيط به فلا يمكننا مثلا استخدام طلاء جدران فاقع اللون أو أن حتى أن نجعل الألوان متعددة، كما ولا يصلح له النمط الديكوات الحديثة بل يتوجب علينا ان نختار له ما يناسبه وهو نمط الكلاسيكي القديم، تتميز الأماكن التي يجتمع فيها هذا النوع بمحيطا التي تغلب عليه سمة الأماكن القديمة والتي قد تتشابه مع أنماط الديكورات الإنكليزية بمساحاتها الكبيرة وهدوئها وهيبتها.

ولم تقتصر هذه الصناعة على إنتاج القطع الصغيرة بل أنتجت القطع الكبيرة مثل المكاتب وخزائن الكتب والكراسي وبات بإمكان المرء الحصول على أساس غرفة استقبال كاملة لافتًا إلى أن اللون الأحمر يؤخذ من خشب الورد والأصفر من خشب الليمون

أما عن الزخارف المستخدمة في "صنع الموزاييك" فهناك تنوعاَ لا متناهيًا من الزخارف التي ينطق بها خيال الحرفي والمستمدة من أشكال هندسية متعددة مثل المثلث والمعين ومتوازي الأضلاع، والتي تحفر وتنزل في أنواع الخشب المختلفة.

من يقف أمام هذا النمط من التصاميم قد ينسى نفسه وهو واقف متأملًا هذا الجمال الذي قد يحتوي أيضا على اللواحات العملاقة من الزخارف النباتية كتلك التي تزين المساجد القديمة والكنائس والقصور التي مازالت إلى الآن تتغنى بجمالها ويقصدها العامة والخاصة ليروا ويستلهموا من رونق هذه الأماكن

يجدر بنا الإشارة إلى أن هذا النمط من الديكورات الداخلية قد يناسب كافة أرجاء المكان الذي نريد، فعندما يتم استخدامه لغرفة النوم فإنه يعطيها شعورًا يمتزج به دفء المكان مع رونقه وإن أردناه في المجالس نجده يعطي المكان هيبته ووقاره

إن ما يلائم هذا النوع من الديكور من اللوحات تكون اللوحات الجدارية الضخمة الني تظهر فيها الرسوم الهندسية أو أشكال الزخرفة العربية أو الإيرانية، وقد تستخدم أيضًا اللوحات اتي تحتوي على آيات قرآنية مكتوبة بالخطوط العربية القديمة كالخط الديواني الهندسي وخط الثلث والخط الفارسي، كما وتسهم القناديل العملاقة في تزيين المكان وإكمال طابعه الفريد كما في الشكل.