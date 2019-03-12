أخبار مصر | "ساويرس" يرد على تصريحات "نتنياهو": كلام متناقض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ساويرس" يرد على تصريحات "نتنياهو": كلام متناقض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالكلام المتناقض، والذي لا يصحح إلا بحل الدولتين.

وجاء رد "ساويرس"، عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد ما تم نشره على حساب "نتنياهو"، والذي غرد فيه قائلا: "أوضح نقطة تبدو أنها غير واضحة للبعض الذين أصيبوا بالبلبلة، إسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، هذا يعني أنها الدولة القومية للشعب اليهودي وله فقط، الدولة تحترم الحقوق الشخصية لجميع مواطنيها اليهود وغير اليهود، ولكنها كدولة قومية، إنها ليست لجميع مواطنيها، وإنما فقط للشعب اليهودي".