أخبار مصر | عاجل.. كامل الوزير يجتمع بقيادات السكك الحديدية بمحطة مصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كامل الوزير يجتمع بقيادات السكك الحديدية بمحطة مصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الفريق كامل الوزير وزير النقل، مع عدد من قيادات السكك الحديدية في مقر رئيس الهيئة، وعلى رأسهم المهندس اشرف رسلان رئيس الهيئة وعدد من قيادات وزارة النقل، وقيادات ونواب ورؤساء شركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقد وصل وزير النقل الجديد قبل قليل لمحطة مصر برمسيس، للاطمئنان على سير العمل بها، وتوجه فور وصوله لمكتب رئيس هيئة السكك الحديدية المهندس اشرف رسلان.

وكانت "الخليج 365" تجولت في محطة مصر برمسيس قبل تفقد الفريق كامل الوزير لها، ورصدت انتظام مسير القطارات على ارصفة وجه بحري ووجه قبلي.

وكذلك انتظام العاملين على منافذ بيع وحجز تذاكر القطارات بوجهي بحري وقبلي.

وعن وضع رصيف رقم 6، والذي كان قد تعرض لحادث حريق محطة مصر فبراير الماضي، فقد رصدت الخليج 365 انتظام اعمال الصيانة به، مع استمرار توقف حركة القطارات به، مع استمرار العمل بباقي ارصفة وجه بحري.

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وكان وزير النقل الجديد قد وصل لمقر الوزارة بمدينة نصر، وذلك عقب اداءه اليمين الدستورية عن حقيبة النقل، صباح اليوم الاثنين، وذلك ضمن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

جدير بالذكر ان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد كلف الفريق كامل الوزير بحقيبة النقل خلال احتفالية التثقيفية بيوم الشهيد امس الاحد، وذلك خلفا للدكتور هشام عرفات وزير النقل المستقيل في اعقاب حادث حريق محطة رمسيس نهاية فبراير الماضي.

كذلك قام الرئيس السيسي بترقية اللواء كامل الوزير، لرتبة فريق.

وقد شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للسيد الفريق كامل الوزير، وزيراً للنقل.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه عقب أداء اليمين اجتمع السيد الرئيس مع السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد الفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهد لتطوير منظومة السكة الحديد بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

كما شدد السيسي على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بالسكة الحديد والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلاً عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوي الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.