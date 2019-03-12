أخبار مصر | "التضامن" تتعامل مع 7882 مشردا وطفلا بلا مأوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تتعامل مع 7882 مشردا وطفلا بلا مأوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، فرق العمل المشتركة والتي تم تشكيلها من برنامج اطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين الذين فقدوا المأوى، حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين، وقد بلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الاثنين 7882 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع انه تم التعامل امس الأثنين مع 84 حالة مشرد و 81 طفل بلا مأوى بأجمالي 165حالة على مستوى محافظات الجمهورية، ومازالت محافظة القاهرة تتصدر عدد الحالات التي تم التعامل معها حيث تم التعامل امس مع 78 حالة منها 48 حالة مشرد و30 طفل بلا مأوى، يليها محافظة الجيزة في عدد الحالات التي تم التعامل معها بإجمالي 35 حالة منهم 19 مشرد و 16 طفل بلا مأوى.

وتتنوع انواع التدخلات التي تقدم من الفريق الى المواطنين ما بين الايداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة بالإضافة الى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة حيث تم امس توزيع 2 بطانية و 26 وجبة ساخنة عليهم.

ومازال الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والاطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩ و ١٦٥٢٨ كذلك على رقم ٠١٠٩٥٣٦٨١١١او من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي .