أخبار مصر | "المهندسين" تنفي تخلفها عن حضور جلسة مناقشة تعديلات القانون بالبرلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المهندسين" تنفي تخلفها عن حضور جلسة مناقشة تعديلات القانون بالبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهندس مؤمن شفيق آمين صندوق نقابة المهندسين والمقرر الإعلامي للنقابة؛ أن ماتردد عن تأجيل مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون النقابة بمجلس النواب يوم الأحد الماضي نظراً لعدم حضور ممثلي النقابة "كلام عاري تماماً من الصحة".

وأوضح شفيق أن النقابة تلقت اتصالا من لجنة إسكان البرلمان يفيد بتأجيل اللقاء المزمع عقده ليوم الاثنين الموافق 11 من مارس الجاري، وهو ماتم بالفعل حيث عقد اللقاء امس بين ممثلي نقابة المهندسين ولجنة الإسكان بالبرلمان.

وضم وفد النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر كلا من المهندس محمود حجازي والمهندس احمد عثمان وكيلا النقابة والمهندس محمود مغاورى الأمين العام للنقابة والمهندس مؤمن شفيق آمين الصندوق.

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وقد قام المهندس هاني ضاحي بطرح فلسفة تعديل بعض أحكام القانون وتبادل الاراء بين ممثلي النقابة ولجنة إسكان البرلمان برئاسة المهندس علاء والي.

وأكد ضاحي أن نقابة المهندسين يهمها في المقام الأول للمهنة علما بأن مصر بها أكبر تجمع هندسي بالشروق الاوسط، لأفتا أن النقابة سوف تقدم في تعديلات القانون 66لسنة 1974 ماتراه يخدم المهنة والصالح العام للمهندسين طبقا لرؤيتها وسوف يؤخذ بعين الإعتبار كل ماتم عرضه من الساده المهندسين النواب، مؤكداً ان مجلس نقابة المهندسين الحالي يستكمل البناء ولايسعي مطلقا للهدم.

وأسفر لقاء ممثلي النقابة مع لجنة اسكان البرلمان عن إعطاء النقابة مهلة أسبوعين لتقديم رؤيتها ومقترحاتها حول تعديلات بعض احكام القانون.