أخبار مصر | اليوم.. "مدبولي" يعقد اجتماعا لدعم العلاقات الأفريقية ويلتقي وزير الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "مدبولي" يعقد اجتماعا لدعم العلاقات الأفريقية ويلتقي وزير الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن دعم العلاقات مع الدول الأفريقية في المجالات الزراعية والصناعية وذلك تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وكما يلتقي رئيس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في شهر يونيو المقبل.

ويناقش الاجتماع جاهزية الملاعب التي ستقام عليها البطولة في عدد من المحافظات .