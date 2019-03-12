مصر | عاجل.. براءة نجل صفوت الشريف من اتهامه بـ"الكسب غير المشروع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. براءة نجل صفوت الشريف من اتهامه بـ"الكسب غير المشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، ببراءة أشرف صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى، في اتهامه بالكسب غير المشروع الصادر ضده حكم غيابي بالسجن 10 سنوات ورد مبلغ ٢٠٩ ملايين و٧٠٨ آلاف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل، وذلك لاتهام صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبدالرحمن، وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد.

وأثبتت المحكمة حضور الدكتور ياسر كمال الدين دفاع " اشرف الشريف" والذي طلب براءته أسوة بشقيقه "إيهاب" حيث إن موقفهما القانوني واحد، وقدم حافظة مستندات.

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وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في سبتمبر من العام الماضي بالسجن المشدد 3 سنوات لصفوت الشريف، وبراءة نجله إيهاب، وتغريم الشريف 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وإلزامه برد مبلغ مماثل وجعل الحكم في مواجهة زوجته وأولاده.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 1975 الي 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، قام المتهم الأول صفوت الشريف بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة «مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون ثم وزيرا للاعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل» حصل لنفسه ولزوجته وأولاده إيمان والمتهمين الثانى والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 الفا و552 جنيها، وحصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه وتدخله لدي الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها انذاك فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفي الذكر علي كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليونا و807 آلاف 242 جنيها.

وحصل الشريف لنجليه علي كسب غير مشروع مقداره 150 مليونا و336 ألف جنيه من خلال مساعدتهما في منح شركات الدعاية والإعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعقادية.