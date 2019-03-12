مصر | إحباط محاولة تهريب عظام آدمية أثرية عبر ميناء القاهرة الجوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب عظام آدمية أثرية عبر ميناء القاهرة الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من إحباط محاولة تهريب أجزاء من عظام آدمية أثرية داخل 2 سماعة "صب" عقب شحنها من خلال إحدى شركات الشحن بالأقصر تمهيداً لإرسالها إلى إحدى الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

وقامت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني- الأمن العام" بتشكيل فريق بحث لتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد. ع. أ"، فني سلامة وصحة مهنية بإحدى مجموعات الاستثمار، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وأكدت التحريات علاقته بالشخص المُرسل إليه الطرد بالدولة الأجنبية ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (5 صور ضوئية لبطاقات رقم قومى لأشخاص مختلفين - إيصال إصدار إرسال حوالة فورية من منطقة بريد أسوان).

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وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأقر بسابقة تعرفه على الشخص المُرسل إليه الطرد"يحمل جنسية أجنبية"من خلال موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والذى طلب منه جمع بعض عظام المومياوات الأثرية مقابل مبلغ مالى، والذي قام بإرساله له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه بجمع المضبوطات من إحدى المناطق الأثرية بغرب أسوان.

كما اعترف بإخفاء بقايا العظام داخل 2 سماعة "صب"، وأضاف بقيامه بانتحال شخصية نجار مُسلح، مقيم بمحافظة قنا، من خلال الاستيلاء على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاص به إبان عمله بشركة مقاولات والذي قام باستخدامها لإتمام عملية الشحن.

وأضاف أنه أرسل السماعات بصحبة أحد سائقى سيارات الأجرة "محدد"من مدينة أسوان إلى موظف شركة الشحن بالأقصر "محدد".

وباستدعاء سائق الأجرة والنجار أقر الأول بأنه ذات الشخص الذى طلب منه توصيل السماعات إلى شركة الشحن، كما أقر الثانى أنه قام بتسليم المشكو فى حقه صورة بطاقته الشخصية بالشركة محل عمله لإنهاء بعض الإجراءات الإدارية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.