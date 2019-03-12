مصر | بدء جلسة إعادة إجراءات محاكمة نجل صفوت الشريف بـ"الكسب غير المشروع"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء جلسة إعادة إجراءات محاكمة نجل صفوت الشريف بـ"الكسب غير المشروع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة أشرف صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى، في اتهامه بالكسب غير المشروع واستغلال نفوذ والده في تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

عقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبدالرحمن، وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد كمال.

وأثبتت المحكمة حضور الدكتور ياسر كمال الدين دفاع " أشرف الشريف " والذي طلب براءته أسوة بشقيقه "إيهاب" حيث إن موقفهما القانوني واحد وقدم حافظة مستندات ورفعت المحكمة الجلسة للقرار.

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يذكر أنه قد صدر ضده حكما غيابيا بالسجن 10 سنوات.

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس في سبتمبر من العام الماضى بالسجن المشدد 3 سنوات لصفوت الشريف، وبراءة نجله إيهاب، وتغريم الشريف 99 مليون و49 ألف و974 جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل وجعل الحكم فى مواجهة زوجته وأولاده.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من عام1975 الي 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، قام المتهم الأول صفوت الشريف بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة «مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون ثم وزيرا للاعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطني المنحل» حصل لنفسه ولزوجته وأولاده إيمان والمتهمين الثانى والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 الفا و552 جنيها، وحصل لنفسه و لزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه وتدخله لدي الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها انذاك فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفي الذكر علي كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليونا و807 آلاف 242 جنيها .

وكما حصل الشريف لنجليه علي كسب غير مشروع مقدراه 150 مليونا و336 ألف جنيه من خلال مساعدتهما في منح شركات الدعاية و الاعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعقادية.