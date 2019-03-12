مصر | إحالة أوراق المتهمة بالشروع في قتل مسنة لسرقتها بقصر النيل للمفتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة أوراق المتهمة بالشروع في قتل مسنة لسرقتها بقصر النيل للمفتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدي حسين، إحالة أوراق المتهمة "مريم سليمان" لفضيلة المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامها، لاتهامها بالشروع في قتل مسنة لسرقتها بقصر النيل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام، في القضية رقم 19564 / 313 لسنة 2016 جنايات قصر النيل، قيام "المتهمة مريم سليمان"، 21 سنة، بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها "مفيدة جلال" بطريق الإكراه الواقع عليها والذي ترك أثر الجروح الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق، بأن تسللت إلى العقار الذي تسكنه المجني عليها وتحصلت منه علي أداة " عصا خشبية "، وقامت بالدخول لغرفة المجني عليها فأبصرتها مسجاة علي سريرها فسددت لها ضربات لشل مقاومتها والحيلولة دون استغاثتها، وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ما بيدها من مصوغات، كما شرعت المتهمة فى قتل المجنى عليها حال مقاومتها.