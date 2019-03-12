مصر | المؤبد لشقيقين لاتهامهما بقتل مواطن بسبب الثأر في البدرشين

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة شقيقين بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل مواطن بسبب الثأر بالبدرشين.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار حاتم فاضل، قيام المتهمين "عبد الله أحمد" ، سائق، وشقيقه " رضا أحمد"، عامل، وآخر مجهول، بقتل المجني عليه "نبيل فوزي" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، ثأرا لما بدر منه بالتحريض على قتل والدهما، فأعدوا لهذا الغرض سلاحا ناريا "بندقية آلية" حملها أولهما وانطلقا إلى حيث أيقنا مروره وما أن لاح لهم المجني عليه حتى أمطره المتهم الأول من سلاحه بوابل من الأعيرة النارية قاصدا من ذلك قتله، فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته.