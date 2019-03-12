مصر | ضبط عاطلين لاختراقهما حسابات المواطنين وابتزازهم ماليا بالمنيا والقاهرة

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تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع إدارة تكنولوجيا المعلومات، من ضبط عاطلين لاختراقهما حسابات المواطنين وابتزازهم ماليا بالمنيا والقاهرة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغا من إحدى المواطنات مقيمة بمحافظة المنيا، بتضررها من مجهول لقيامه باختراق حسابها بموقع "فيس بوك" وإرسال رسائل من خلاله للحساب الخاص بزوجها وقيامه بإبتزازه للإستفادة منه مادياً.

وبإجراء الفحص وجمع المعلومات والتحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "عادل. ج. ع"، مقيم بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم ضبط المتهم بمحل إقامته وضبط الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بابتزاز زوج الشاكية للاستفادة منه مادياً.

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وفي سياقٍ مُتصل تلقت الإدارة بلاغا من (أحد الأشخاص وسيدة) بتضررهما من مستخدم أحد الحسابات على موقع "فيس بوك"، لقيامه بإرسال رسائل للحساب الخاص بهما تتضمن صور خاصة بهما وعبارات تهديد وإبتزازهما بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشرها.

ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات توصلت جهود فرق البحث أن وراء إرتكاب الواقعة "جهاد.م.م"، مقيمة بمنطقة دار السلام بالقاهرة .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، الأمن العام" ومديرية أمن القاهرة ، تم ضبطها بمحل إقامتها، والهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، ووحدة تخزين (فلاشة) وبفحصهما تبين وجود الصور.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعتين، وأقرت بسابقة عملها لدى أحد المبلغين، وأنها تحصلت على الصور أثناء عملها لديه وقيامها بابتزازهما بغرض الاستفادة منهما مادياً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.