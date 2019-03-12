مصر | داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخل مخزن غير مرخص.. ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط 200 طن زيوت عطرية شديدة الخطورة داخل مخزن غير مرخص لتعبئة وتصنيع زيوت السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بالإسكندرية، قيام المدعو "منصور ف. م" سن 52، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري حيث يقوم باستغلال مخزن للزيوت المعدنية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول العامرية، فى تصنيع وتعبئة زيوت الباور والباكم المغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مما يمثل خطراً على السلامة العامة للمواطنين، دون مراعاة إشتراطات السلامة المهنية والحريق مما يعد خطراً على المواطنين المقيمون بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بالمخزن المشار إليه وأمكن ضبط الآتي:

(200) طن من الزيوت العطرية الخفيفة شديدة الخطورة مجهولة المصدر يضاف عليها كيماويات لإنتاج "زيت الباكم وباور الفرامل وهيدروليك" منتج نهائى غير مطابق للمواصفات.

(3) طن تراب تبييض مجهول المصدر يتم إضافته للزيوت السابق إستعمالها لتكريرها وإزالة الشوائب منها.

(200) عبوة أحبار مجهولة المصدر بإجمالى أوزان (واحد طن) لتلوين الزيوت غشاً وتدليساً.

(200) برميل فارغ مُعدة للتعبئة.

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.