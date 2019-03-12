مصر | تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت بعض محاور وشوارع محافظتى القاهرة والجيزة اليوم الثلاثاء ظهور كثافات مرورية أدت إلى تباطؤ حركة السيارات رغم تواجد الخدمات المرورية لتسيير الطريق.

وسادت حالة انسياب مروري بكوبري 6 أكتوبر تجاه مدينه نصر أمام القادم من مناطق المهندسين وفي طريقه لميدان التحرير , وتظهر كثافات مرورية من ميدان عبد المنعم رياضفى الطريق المتجه إلى مدينة نصر فضلا عن تباطؤ حالة المرور بشارع رمسيس نتيجة كثافه السيارات.

بينما شهدت الجيزة كثافات مرورية أعلى محور 26 يوليو للقادم من مناطق الشيخ زايد و6 أكتوبر باتجاه الدائرى , وظهر بطئ شديد فى حركة السيارات للمتجه إلى ميدان لبنان ، وكذلك الأمر فى الإتجاه العكسي من ميدان لبنان إلى الدائرى والشيخ زايد مع انسياب محدود.

وشهد شارع أحمد عرابى فى الطريق المتجه من إمبابه وشارع المطار إلى المهندسين تكدس سيارات تنتهى بعد ميدان سفنكس مع انسياب محدود توقفه حالة الزحام فى شارع البطل أحمد عبد العزيز.