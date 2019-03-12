شكرا لقرائتكم خبر عن «المهندسين» تنفي تخلف ممثليها عن حضور جلسة مناقشة تعديلات القانون بالبرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس مؤمن شفيق، أمين صندوق نقابة المهندسين، بأن ما تردد عن تأجيل مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون النقابة بمجلس النواب، يوم الأحد الماضي، نظراً لعدم حضور ممثلي النقابة «كلام عاري تماماً من الصحة».

وأوضح شفيق أن «النقابة تلقت اتصالا من لجنة إسكان البرلمان يفيد بتأجيل اللقاء المزمع عقده ليوم الاثنين 11 من مارس الجاري وهو ما تم بالفعل حيث عقد اللقاء، أمس، بين ممثلي نقابة المهندسين ولجنة الإسكان بالبرلمان».

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وضم وفد النقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر كلا من المهندس محمود حجازي والمهندس أحمد عثمان وكيلا النقابة، والمهندس محمود مغاورى الأمين العام للنقابة، والمهندس مؤمن شفيق أمين الصندوق.

وطرح المهندس هاني ضاحي فلسفة تعديل بعض أحكام القانون وتبادل الآراء بين ممثلي النقابة ولجنة إسكان البرلمان برئاسة المهندس علاء والي، مؤكدا أن نقابة المهندسين يهمها في المقام الأول «المهنة».

وأضاف أن مصر بها أكبر تجمع هندسي بالشرق الأوسط، لافتا إلى أن النقابة سوف تقدم في تعديلات القانون 66 لسنة 1974، ماتراه يخدم المهنة والصالح العام للمهندسين «طبقا لرؤيته» وسوف يؤخذ بعين الاعتبار كل ما تم عرضه من نواب المهندسين، مؤكداً أن مجلس نقابة المهندسين الحالي يستكمل البناء ولا يسعى مطلقا للهدم، وأسفر لقاء ممثلي النقابة مع لجنة إسكان البرلمان عن إعطاء النقابة مهلة أسبوعين لتقديم رؤيتها ومقترحاتها حول تعديلات بعض احكام القانون.