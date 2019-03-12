شكرا لقرائتكم خبر عن بيان من «الحريري» لـ«النواب» بشأن استشكال «التضامن» على علاوات أصحاب المعاشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب وتكتل 25- 30، بياناً عاجلاً إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بشأن حكم المحكمة لأصحاب المعاشات بأحقية صرف العلاوات الخمس.

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وقال الحريري إن الاستشكال الذي أقامته وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر في 21 فبراير 2019، أثار استياء وغضب الملايين من أصحاب المعاشات شكلاً وموضوعًا.

وأضاف الحريري أن القرار من حيث الشكل يخالف الدستور، لكون الاستشكال أمام محكمة الأمور المستعجلة، موضحًا: «لا يجوز الاستشكال على حكم نهائي وباتّ صادر من أعلى محكمة إدارية في البلاد، وهي المحكمة الإدارية العليا، كما أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة طبقاً للدستور».

وطالب الحكومة ووزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تنفيذ حكم قضائي نهائي باتّ، وعقد حوار مع مقيمي الدعوى القضائية من أصحاب المعاشات، الذين يمثلون 9 ملايين مواطن مصري، وذلك للوصول إلى صيغة تفاهم تلتزم بحكم المحكمة وتراعي الظروف الاقتصادية التي نمر بها.