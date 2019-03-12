شكرا لقرائتكم خبر عن «السلع التموينية» تعلن عن المناقصة 3 لشراء الأرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن المناقصة رقم 3 لاستيراد الأرز الأبيض الطبيعي تام الضرب قصير أو متوسط الحبة خلال العام 2018- 2019.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء، أن نسبة الكسر تتراوح من 10 إلى 12%، مشيرة إلى أنه يجب أن تقدم عروض المظاريف المالية والفنية يوم 30 مارس الحالي (موعد فض المظاريف الفنية)، وأن يكون العرض مصحوبا بأربع عينات كل عينة 3 كيلو جرامات، إحدى هذه العينات سيتم إرسالها إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لعمل اختبار الطهي لتحديد مدى ملاءمته مع المستهلك المصري. وأضافت أنه سيتم قبول العروض وفقا لنتيجة اختبار الطهي للعينات المقبولة، منوهة بأن الحد الأدنى للكمية 20 ألف طن (+أو-10%) رغبة المشتري.

وأشارت إلى أن مواعيد الوصول تتم على فترتين الأولى من «1 إلى 15 يونيو القادم»، والثانية من «16 إلى 30 يونيو القادم»، وتقدم الأسعار بالدولار والسداد باعتماد مستندي «at-sight»+ مصاريف التخليص والنقل والتفريغ والتعتيق بالمخازن بالجنيه المصري، وتكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان ابتدائي لصالح هيئة السلع التموينية غير مشروط بقيمة 50 ألف دولار، وأوضحت أن باقي الشروط تكون وفقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بالهيئة العامة للسلع التموينية.