شكرا لقرائتكم خبر عن «قطاع الأعمال»: دعم خزانة الدولة بمبلغ 100 مليون جنيه من أرباح «القابضة للتشييد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، نتائج أعمال الشركة القابضة عن العام المالي 2017- 2018، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

وأوضحت الوزارة، في بيان الثلاثاء، أن المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، عرض تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2017- 2018، حيث تضمن ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة القابضة بصورة مستقلة إلى نحو مليار جنيه بمعدل نمو 1.9%، فيما حققت صافي ربح بمبلغ 725 مليون جنيه بمعدل نمو 6.4% مقارنة بالعام المالي 2016- 2017، كما وافقت الجمعية العامة على حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام المالي 2017- 2018، حيث بلغت حصة وزارة المالية 100 مليون جنيه في إطار دعم الخزانة العامة للدولة.

وشمل تقرير مجلس الإدارة أبرز المشروعات التي تم تنفيذها بواسطة الشركة القابضة وشركاتها التابعة، ومنها حي الأسمرات، ومحطات مياه وصرف صحي وصناعي بالمنوفية والعاشر من رمضان والإسكندرية وأسيوط وسوهاج والأقصر، والمرحلة الأولى من مدينة توشكي الجديدة، وقناطر مدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب التوسع في مشروعات خارج الجمهورية في دول الخليج وأفريقيا.

واعتمدت الجمعية العامة قرار الوزير، رئيس الجمعية العامة، بشأن تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمدة ثلاثة أعوام، والصادر في يوليو 2018، وقرار ضم محمد مصطفى كمال عضوًا غير متفرغ بمجلس الإدارة، بعد قبول استقالة باسل محمد الحيني.

من ناحية أخرى، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على تعديل النظام الأساسي للشركة القابضة بزيادة رأس المال المدفوع بمبلغ 45.612.800 مليون جنيه ليصبح رأس المال المدفوع 1.635.676.700 مليار جنيه.