شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع أراضي قرعة «الإسكان المتميز» بمدينة سوهاج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بمنطقة الامتداد الجنوبى بالمدينة (455 فداناً)، والمحجوزة بالقرعتين العلنيتين اللتين تم إجراؤهما بتاريخ 11/11/2017، و21/4/2018، وذلك ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 17/3/2019، وحتى يوم الخميس الموافق 9/5/2019.

وأوضح المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الثالثة من 1: 25، يوم الأحد 17/3/2019، والقطع من 26: 50، يوم الاثنين 18/3/2019، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 19/3/2019، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 20/3/2019، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 21/3/2019، والقطع من 126: 151، يوم الأحد 24/3/2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة السادسة من 1: 25، يوم الاثنين، 25/3/2019، والقطع من 26: 50، يوم الثلاثاء، 26/3/2019، والقطع من 51: 75، يوم الأربعاء 27/3/2019، والقطع من 76: 105، يوم الخميس 28/3/2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة السابعة القطع من 1: 25، يوم الأحد، 31/3/2019، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 1/4/2019، والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 2/4/2019، والقطع من 76: 100، يوم الأربعاء 3/4/2019، والقطع من 101: 125، يوم الخميس 4/4/2019، والقطع من 126: 150، يوم الأحد 7/4/2019».

وأضاف رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة أنه «سيتم تسليم قطع الأراضى بالمجاورة الثامنة من 1: 30، يوم الإثنين 8/4/2019، والقطع من 31: 60، يوم الثلاثاء 9/4/2019، والقطع من 61: 90، يوم الأربعاء 10/4/2019، والقطع من 91: 120، يوم الخميس 11/4/2019، والقطع من 121: 150، يوم الثلاثاء 16/4/2019، والقطع من 151: 180، يوم الأربعاء 17/4/2019، والقطع من 181: 210، يوم الخميس 18/4/2019، والقطع من 211: 240، يوم الأحد 21/4/2019، والقطع من 241: 270، يوم الإثنين 22/4/2019، والقطع من 271: 283، يوم الثلاثاء 23/4/2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة التاسعة من 1: 25، يوم الأربعاء 24/4/2019، والقطع من 26: 50، يوم الأحد 28/4/2019، والقطع من 51: 73، يوم الثلاثاء 30/4/2019، وسيتم تسليم القطع بالمجاورة العاشرة من 1: 25، يوم الخميس 2/5/2019، والقطع من 26: 50، يوم الأحد 5/5/2019، والقطع من 51: 80، يوم الإثنين 6/5/2019، والقطع من 81: 109، يوم الثلاثاء 7/5/2019»، موضحاً أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 8/5/2019، والخميس 9/5/2019، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة.