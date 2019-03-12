شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة البرلمان» لـ«كامل الوزير»: نثق في قدرتك علي تطوير مرفق السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت لجنة الصناعة في مجلس النواب دعمها الكامل للفريق كامل الوزير، وزير النقل الجديد، للنهوض بقطاع النقل والمواصلات في مصر، وجميع الصناعات الخاصة بمختلف وسائل النقل بصفة عامة، وصناعات السكك الحديدية بصفة خاصة.

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وأعرب رئيس اللجنة المهندس محمد فرج عامر، في بيان أصدره، الثلاثاء، عن تفاؤله بأول تصريحات للفريق كامل الوزير التي أعلن فيها أنه سيواصل العمل الجاد، من أجل تطوير منظومة السكة الحديد في مصر، إضافة إلى قوله: «انتظروا سكة حديد آمنة ونظيفة ومتطورة منتصف 2020»، وأنه لن يدخر أي جهد في سبيل تحقيق أحلام المصريين في خدمة متميزة لهم بهذا المرفق الحيوي.

ونوه عامر بتعهد الوزير بأنه يسعى لتطوير البنية التحتية للسكة الحديد، وأن أولوياته تحقيق طموحات وآمال جمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد، من خلال متابعته لحركة سير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على التشغيل.

وأعرب عن ثقته الكاملة في قدرة الفريق كامل الوزير على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على جميع المشكلات والأزمات التي عانى منها مرفق السكك الحديدية طوال العقود الماضية بعد حالة الإهمال والتسيب والفساد داخل هذا المرفق الحيوي.