شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تعلن انتهاء المرحلة الأولى من مبادرات التنمية المحلية في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

في إطار حرص السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصرييين بالخارج، على تنفيذ رؤية القيادة السياسية وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030، أطلقت وزارة الهجرة عددًا من المبادرات مع المنظمة الدولية للهجرة وعددا من مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة أسيوط.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون التطوير المؤسسي والمصريين بالخارج، أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني إنما يأتي لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، والاستفادة من خبرات هذه المؤسسات لتحقيق الاستفادة القصوى لأبنائنا بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وتابع سليمان أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "مبادرات التنمية المحلية في مصر من خلال دعم المصريين في الخارج (ILDEA)" بمحافظة أسيوط مركز أبنوب، والتي امتدت لفترة 20 شهراً تم التعاون من خلالها مع عدد من الجهات الفاعلة والمعنية بأنشطة وبرامج المشروع المختلفة وبمشاركة المنظمة الدولية للهجرة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني المعتمدة، وهو أحد مشروعات التعاون المصري الإيطالي والتي تم تمويلها من خلال وحدة التعاون الإيطالي.

وأضاف سليمان أنه تم خلال فترة تنفيذ المشروع، تم تنظيم عددا من الدورات التدريبية، وكذا عقد ورشة عمل لتبادل الخبرات مع الجانب المكسيكي والمنظمة الدولية للهجرة لعدد من المسئولين الحكومين في أكثر من 26 وزارة وجهة معنية بالهجرة، في إطار إعداد الوزارة للسياسة الوطنية لحوكمة الهجرة، وكذلك عقد جلسات عمل لوضع رؤية كافة الوزارات في مقترح السياسة الوطنية لحوكمة الهجرة.

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وثمّن مساعد وزيرة الهجرة لشئون التطوير المؤسسي، جهود المصريين بالخارج وتعاونهم المخلص والبناء لصالح الوطن، مؤكدًا على أن هناك جنودًا خارج مصر يعملون على رفعة هذا الوطن وعلو شأنه في كل المحافل.

من جانبه، أشار محمد شكري، مدير عام شئون المنظمات الدولية بوزارة الهجرة، إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة لإشراك المصريين بالخارج في التنمية من خلال أفكارهم ومواردهم واحتياجاتهم، لتنفيذ خمسة مشروعات للتنمية المحلية بمحافظة أسيوط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومنظمات المجتماع المدني بالمحافظة؛ كونها إحدى أكبر المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية.

وأضاف شكري أن هذه المشروعات نجحت في توفير ما يزيد على 450 فرصة عمل مباشرة خلال فترة تنفيذ تلك المشروعات، واستفاد منها عدة أسر منها بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، من خلال برامج التوعية الموجهة في عدد من الموضوعات البيئية والصحية، والحد من الهجرة غير النظامية والتعريف بفرص ريادة الأعمال والبدائل الإيجابية التي توفرها الدولة؛ حيث تم تنفيذ 30 برنامجًا من برامج التوعية بمخاطر الهجرة غير النظامية بمشاركة نحو 1500 من الأسر والشباب والقُصّر بصورة مباشرة.

وتابع شكري أن ورشة عمل عُقدت بمشاركة عددا من المتخصصين بمجالات التنمية من المصريين بالخارج (بميلانو– إيطاليا)؛ بهدف إطلاعهم على المشروع وبحث طرق مساهماتهم المختلفة في دعم مثل تلك المشروعات وخاصة في المحافظات المستهدفة، وما تبعه لزيارة عدد من المغتربين المصريين لأنشطة المشروع بمحافظة أسيوط وغيرها بهدف زيارة أماكن التنفيذ، وتحفيزهم على المشاركة بالمراحل القادمة وبالمشروعات المشابهة مستقبليًا.