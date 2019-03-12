البابا تواضروس الثانى يتمم طقس سيامة 15 كاهنا للخدمة بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صلى قداسة البابا تواضروس الثانى صباح اليوم القداس الإلهى فى الكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.
وتمم البابا تواضروس الثانى طقس سيامة 15 من الشمامسة الخدام فى رتبة القسيسية للخدمة بكنائس الإسكندرية.
وشارك فى صلوات القداس والسيامة من أحبار الكنيسة، الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى والآباء أساقفة القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزة والمشرف على خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعددا من كهنة الإسكندرية وجمهور غفير من شعبها.
يذكر أن قداسة البابا تواضروس كان سام فى أول أيام الصوم الأربعينى المقدس، الاثنين 4 مارس الجارى، 11 كاهنًا للخدمة ببعض القطاعات الرعوية بالقاهرة بالإضافة إلى اثنين آخرين لأمريكا واليونان.
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