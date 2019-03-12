شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس "عين شمس" يفتتح لقاء الشيخ أحمد تركى رئيس مركز بحوث الدعوة بالطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ،منذ قليل، اللقاء المفتوح الذى ينظمه اتحاد طلاب الجامعة، بقاعة مؤتمرات الجامعة، ويستضيف الشيخ أحمد تركى رئيس مركز بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، وأحد علماء الأزهر الشريف.

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ويأتي اللقاء تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ، واشراف سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة.

ويأتى اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الجامعة مع عدد من الشخصيات العامة فى مختلف المجالات بهدف إثراء الوعى الثقافى والمعرفى لدى الطلاب.