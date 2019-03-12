تأخر إقلاع 5 رحلات من مطار القاهرة لسوء الأحوال الجوية بمطارات الوصول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الثلاثاء، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية، بسبب سوء الأحوال الجوية فوق مطارات الوصول، لبعض الرحلات وظروف التشغيل.
وقال مصدر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة الخطوط الجوية التركية رقم 691 والمتجهة إلى اسطنبول، ورحلة شركة نسما للطيران رقم 182 والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة الخطوط الجوية البريطانية رقم 154 والمتجهة إلى لندن.
وأضافت المصدر، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلة شركة الخطوط الجوية العمانية رقم 408 والمتجهة إلى مسقط، ورحلة شركة الخطوط الجوية السعودية رقم 308 والمتجهة إلى جدة.
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