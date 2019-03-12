أمين "الجامعات الأفريقية": المقر الإقليمي في مصر يؤكد اهتمام السيسي بالتعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

هنأ إتيان أهيلي، الأمين العام لاتحاد الجامعات الأفريقية، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وقال خلال كلمته في حفل تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا، الثلاثاء، بمركز الأزهر للمؤتمرات في مدينة نصر، إن حضور وزير التعليم العالي لحفل اليوم، يعد تأييدا واسعا لنشاط اتحاد الجامعات الأفريقية، والاهتمام الذي أبدته جامعة الأزهر في افتتاح المقر يعد فرصة طيبة لتجميع الجامعات أفريقيا.

وتابع: "وزير التعليم العالي أبلغكم خالص تحيات وتقدير الجامعات الأفريقية على جميع الجهود التي بذلتموها في القارة الأفريقية، بعد أن وافقتم على تدشين المقر الخاص بنا في مصر".

وأضاف: "إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أشكركم على توجيهكم الدائم لجامعة الأزهر وتنفيذها أداءً عالي الجودة على المستوى الأفريقي، والاتحاد الأفريقي للجامعات يقدر مجهوداتكم لافتتاح المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بجامعة الأزهر".

وقال، إن إنشاء مكتب يمثل أفريقيا بجامعة الأزهر يعد نقطة مركزية لتنفيذ استراتيجية أفريقيا في مصر.

وأوضح أن الكثير من الطلاب تقدموا للدراسة بكليات الطب في بعض جامعات أفريقيا، إلا أنهم وجدوا صعوبة في ذلك، ونسعى من خلال المكتب الإقليمي للتغلب على تلك المشكلات.

وأشار إلى أن المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا يهدف إلى إعادة تطوير التعليم العالي، و يمثل التعليم العالي في أفريقيا، لافتا إلى أن الجامعات الأفريقية تسعى إلى إنشاء مقار إقليمية بمعظم الدول الأفريقية، وهو خطوة ثانية من أجل تفعيل استراتيجية التعليم العالي القارية لعام 2025 التي تسعى إلى تضافر الجهود لدعم التعليم والتكنولوجيا.

وقال إن الاتحاد وضع استراتيجيته لتطوير جودة التعليم العالي، وافتتاح المقر اليوم خطوة نفخر بها، وتأكيد أن الرئيس السيسي مهتم بتنفيذ استراتيجية التعليم العالي، ووجود المقر الإقليمي على أرض مصر أمر نفخر به.