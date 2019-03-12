دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الطائرة الإثيوبية في حفل "اتحاد جامعات شمال أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى :

طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح الطائرة الإثيوبية، التي سقطت أمس الاثنين، وشهداء الوطن.

وقال المحرصاوي، خلال كلمته في حفل تدشين المقر الإقليمي لاتحاد جامعات شمال أفريقيا بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الثلاثاء، إن الأزهر ظل شامخا منذ نشأته وحتى الآن، لحفاظه على المنهج الوسطي، رغم سقوط دول وأنظمة ومؤسسات.

وأوضح أن الأزهر، ليس مؤسسة محلية، بل دولية يدرس بها طلاب من 100 دولة حول العالم.

يحضر الحفل، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورئيس اتحاد الجامعات الأفريقية أورلاندو أنتونيو.