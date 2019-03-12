رغم أنها آمنة للصغار.. لماذا هاجمت كلاب مدينتي طفلًا صغيرًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار وأحمد مسعد:

في نهاية فبراير الماضي، تداول رواد "فيسبوك" مقطعًا سجلته كاميرا مراقبة لواقعة هجوم كلبي حراسة على طفل يدعى محمد إيهاب بمدينتي- شرق القاهرة.

وأظهرت اللقطات التي سجلتها كاميرا المراقبة في دقيقتين، الطفل وهو يجري قبل أن يلحق به الكلبان ويهجمان عليه بشراسة، وخلال مهاجمة الكلبين، حضرت مالكة الكلب وابنتها لإنقاذ الطفل، وتمكنا من السيطرة على الموقف بصعوبة.

وتعود الكلاب التي ظهرت في الفيديو إلى نوعين "جيرمان شيبرد" أو ما يعرف بالراعي الألماني، والنوع الآخر "روت وايلر".

ويظهر موقع "AMERICAN KENNEL CLUB" الخصائص المختلفة لكل نوع من أنواع هذه الكلاب التي استهدفت الطفل خلال الحادثة.

"روت وايلر"

يعتبر روت واير كلبًا مخلصًا جدا مع العائلة إلا أنه يكون متحفظًا بالنسبة للغرباء، ويحتاج إلى تدريبين صغيرين في اليوم الواحد على الأقل، وحسب توصيف الكلب المنشور على الموقع يتمتع الروت وايلر بأنه يتعامل بشكل جيد مع الأطفال ولا يهاجمهم أو يبدي سلوكًا عدائيًا تجاههم، كما أنه جيد مع الكلاب الأخرى في ظل وجود إشراف من مالكه.

ويبلغ طول الكلب من 24-27 بوصة (الذكور) و22- 25 بوصة (للأناث)، كما يتراوح وزن الذكر من 95 - 135 رطلًأ بينما يتراوح حجم الأنثى من 80 - 100 رطل، ومتوسط الأعمار لدى هذا النوع يتراوح من 9 - 10 أعوام.

"جيرمان شيبرد"

يعرف جيرمان شيبرد بالذكاء والشجاعة والثقة والنشاط، ويتمتع بسلوك جيد مع الأطفال، إلى جانب كونه يتعامل بشكل جيد مع الكلاب الأخرى تحت الإشراف.

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ويتراوح طول الذكر من 24 - 26 بوصة، والأنثى من 22 - 24 بوصة، كما يتراوح وزن الذكر من 65 - 90 رطلًا، والأناث من 50 - 70 رطلًا، ومتوسطالعمر من 7 - 10 سنوات.

الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال إن سلوك المواطنين الخاطئ من إلقاء القمامة ومهاجمهتم للكلاب الضالة في الشوارع أحد أهم أسباب زيادة معدلات العقر.

وحول حظر بعض الأنواع، أوضح أنه لا يوجد حظر على الاستيراد، وتوجد أنواع كثيرة للكلاب ولديها اختصاصات مختلفة: "منها ما يستخدم لدى الأمن والحراسة وأخرى تستخدم للترفية عن الأولاد".

وأضاف القرش أن هناك أنواعًا مهجنة وشرسة للغاية، مثل أنواع "البتبول، والروت وايلر، والبوكسر" وغيرها من الأنواع المعروفة بدرجة شراسة عالية، مضيفا: "تلك الأنواع يمكن التعامل معها، ولكن الأخطر منها التي يجرى شراؤها من مصر، وهي مهجنة بشكل خاطئ، وبالتالي لا يمكن توقع سلوكياتها".

وقال تامر حزين، وكيل مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، إن الأنواع التي هاجمت الطفل في الفيديو بطبيعتها لا تهاجم الأطفال، وتتعامل معهم بشكل طبيعي وآمنة بالنسبة إليهم.

وأضاف حزين، لمصراوي، أن إظهار الكلاب سلوكًا عدائيًا تجاه الأطفال على خلاف طبيعتها يمكن أن يعود إلى خطأ في طريقة تربية الكلب وتدريبه من البداية، أو تصرفات غير صحيحة في التعامل مع الكلب من قبل مالكيه جعلته يتصرف بخلاف طبيعته السلوكية.

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