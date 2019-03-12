التموين تعلن موعد إعادة فتح باب التظلمات للمحذوفين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات و التوثيق، إنه من المقرر فتح باب التظلمات للمواطنين ممن تنطبق عليهم معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين في الأول من أبريل المقبل، بعد إغلاقه في الـ 15 من مارس الجاري، لافتًا إلى أن وزير التموين أكد أن باب التظلمات "مفتوح ليوم الدين".

وأضاف مدكور، في تصريح لمصراوي، أن غلق باب التظلمات في الـ 15 من مارس وحتى الأول من أبريل يأتي للبت في التظلمات المقدمة خلال الفترة منذ الأول من مارس وحتى الـ 15.

وتابع مستشار وزير التموين، أن الوزارة لم تحدد بعد آلية تلقي تظلمات أبريل، موضحًا: "لم نحدد هل تقتصر على الموقع الإلكتروني دعم مصر مثل تظلمات مارس الجاري أم سيتم تلقيها عبر مكاتب التموين".

وضمت معايير المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين، والتي تم تحديدها وفقًا لقدرة الأفراد على الاستهلاك: "استبعاد كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات / شهريًا أو من يزيد استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه / شهرياً، وتقدر المصاريف المدرسية لأحد أبنائه بـ 30 ألف جنيه / سنويًا أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، فضلًا عن شاغلي الوظائف العليا".

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