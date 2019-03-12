التموين تعلن استثناء واردات الفول والعدس والأرز من الغطاء النقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، والذي أصدر بدوره تعليمات بالسماح للبنوك باستثناء واردات (الفول، العدس، الأرز) من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة لمدة عام - أي حتى الـ 15 من مارس 2020.

ومن المقرر أن يسري هذا القرار على جميع العمليات الاستيرادية لجميع الشركات؛ حرصًا على عدم حدوث أي فجوات غدائية مفاجئة، وتلبيةً لاحتياجات المواطنين، وضمان إتاحة هذه السلع وضبط أسعارها بالأسواق المحلية.