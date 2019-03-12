نافذة واحدة.. وزير المالية يعلن موافقة الحكومة على قانون الجمارك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون الجمارك الجديد، وأرسله لمجلس الدولة؛ تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.

وأوضح، معيط، في اجتماع رئيس الوزراء، مع أعضاء مجلس الأعمال المصري الياباني ومُمثلي الشركات اليابانية، الثلاثاء، أن مشروع القانون جرى إعداده بهدف تفعيل معايير الحوكمة وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وإزالة الأوضاع التي كانت مثارًا للشكوى، بما يكفل مسايرة خطة التنمية الاقتصادية، والأخد بأحدث ما انتهت إليه الأنظمة الجمركية في الخارج، وما قررته الاتفاقية الدولية.

وأضاف الدكتور محمد معيط، أن وزارة المالية نفذت عملية ميكنة للإجراءات الجمركية من خلال منظومة النافذة القومية الواحدة، وافتتاح أول هذه المراكز اللوجستية بمطار القاهرة يوم السبت المقبل الموافق 16 مارس، ويليها مراكز أخرى على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المتعاملين مع تلك المراكز سيشعرون بمدى التحسن في الخدمات المقدمة لهم.

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وتابع بأنه من ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في الآونة الأخيرة، دمج بعض الجهات لتوحيد الجهود الرقابية والإجراءات في جهة واحدة من خلال منظومة النافذة الواحدة مثلما حدث في هيئة سلامة الغذاء، وكذا في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وسلّط وزير المالية الضوء أيضًا على الوحدة التي جرى إنشاؤها خصيصًا للتعامل مع مشاكل الجمارك والضرائب والقيمة المضافة، ويمكن لمن لديه أي شكوى التواصل مباشرة مع رئيس تلك الوحدة لعرض مشكلته، ويتواصل رئيس الوحدة بدوره مع مختلف الجهات المعنية لحل تلك الشكوي.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالعمل على استمرار التواصل مع الجانب الياباني؛ حتى يتسنى تفعيل مُقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية في مصر، وكذا إعادة هيكلة قطاع التجارة الخارجية المصري علي غرار الجيترو الياباني.