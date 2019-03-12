بالصور.. إحباط محاولة تهريب عظام آدمية أثرية عبر ميناء القاهرة الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من إحباط محاولة تهريب أجزاء من عظام آدمية أثرية داخل عدد 2 سماعة "صب" عقب شحنها من خلال إحدى شركات الشحن بالأقصر، تمهيداً لإرسالها إلى إحدى الأشخاص بإحدى الدول الأجنبية.

قامت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني-الأمن العام"، بتشكيل فريق بحث لتحديد، وضبط مرتكب الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد ع. أ" 33 سنة، فني سلامة وصحة مهنية بإحدى مجموعات الاستثمار، مقيم بدائرة قسم شرطة أول أسوان، حيث أكدت التحريات علاقته بالشخص المُرسل إليه الطرد بالدولة الأجنبية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (5 صور ضوئية لبطاقات رقم قومي لأشخاص مختلفين، إيصال إصدار إرسال حوالة فورية من منطقة بريد أسوان)، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وأقر بسابقة تعرفه على الشخص المُرسل إليه الطرد" يحمل جنسية أجنبية" من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والذي طلب منه جمع بعض عظام المومياوات الأثرية مقابل مبلغ مالي، والذى قام بإرساله له عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه بجمع المضبوطات من إحدى المناطق الأثرية بغرب أسوان.

كما اعترف بإخفاء بقايا العظام داخل 2 سماعة "صب"، وأضاف بقيامه بانتحال شخصية نجار مُسلح، مقيم بمحافظة قنا، من خلال الاستيلاء على صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي الخاص به إبان عمله بشركة مقاولات والذي قام باستخدامها لإتمام عملية الشحن، وأضاف أنه أرسل السماعات بصحبة أحد سائقي سيارات الأجرة "محدد" من مدينة أسوان إلى موظف شركة الشحن بالأقصر "محدد".

وباستدعاء سائق الأجرة والنجار، أقر الأول بأنه ذات الشخص الذي طلب منه توصيل السماعات إلى شركة الشحن، كما أقر الثاني أنه قام بتسليم المشكو في حقه صورة بطاقته الشخصية بالشركة محل عمله لإنهاء بعض الإجراء ات الإدارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.