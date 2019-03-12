محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية مكبرة تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت في مجال قضايا المواد المخدرة، تم ضبط 43 متهمًا بحوزتهم 1665 جرام حشيش، 103 جرام هيروين، 770 جرام من الاستروكس،671 قرص .

وفي مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 11 متهمًا بحوزتهم 11 قطعة سلاح و8طلقات.

وتم تحرير محضر حيال كل واقعة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمن الجيزة: ضبط 45 متهمًا بالاتجار في المخدرات والسلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.