انت الان تتابع لفصل متعاطي المخدرات.. تعديل لائحة السكة الحديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

موظفين في السكة الحديد

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، من مراجعة التعديلات المقترحة على لائحة شئون العاملين بهيئة سكك حديد مصر، التي تنص على إنهاء خدمة العامل بالهيئة حال ثبوت تعاطيه للمخدرات، وذلك لتحقيق الانضباط في أداء عمل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحرصاً على أمن وسلامة أرواح المواطنين، وممتلكات الهيئة. وقال المستشار عبد الرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن اللجنة، عكفت على مراجعة التعديلات المقترحة فور ورودها من الحكومة أول أمس.

وأوضح أن القسم عقد جلسات مكثفة للانتهاء من المراجعة المطلوبة في أقرب وقت تقديراً منه لأهمية هذه التعديلات بما يتماشى وتوجهات الدولة للنهوض بمرفق السكك الحديدية. وأضاف مهران أن مشروع اللائحة المشار إليها كان قد ورد في وقت سابق إلى قسم التشريع بتاريخ 4 يونيو 2018 م لمراجعته، وانتهى القسم من إجراء المراجعة

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