انت الان تتابع الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. وسقوط أمطار غربا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طقس معتدل - صورة أرشيفية يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس دافئ على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف. درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 13 27شبين الكوم 12 26طنطا 11 25دمنهور 10 24الإسكندرية 10 24بلطيم 13 24مطروح 9 24السلوم 8 25سيوة 6 27بورسعيد 13 21دمياط 14 21الزقازيق 13 25الإسماعيلية 12 27السويس 11 26العريش 10 24رفح 9 23رأس سدر 11 24نخل 04 28نويبع 16 27طابا 12 26كاترين 5 22الطور Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم: المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 13 27

شبين الكوم 12 26

طنطا 11 25

دمنهور 10 24

الإسكندرية 10 24

بلطيم 13 24

مطروح 9 24

السلوم 8 25

سيوة 6 27

بورسعيد 13 21

دمياط 14 21

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 12 27

السويس 11 26

العريش 10 24

رفح 9 23

رأس سدر 11 24

نخل 04 28

نويبع 16 27

طابا 12 26

كاترين 5 22

الطور 15 25

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 15 26

مرسى علم 14 26

الفيوم 11 27

بني سويف 11 27

المنيا 10 28

أسيوط 9 28

سوهاج 9 29

قنا 10 30

الأقصر 10 31

أسوان 12 32

أبو سمبل 13 31

الوادي الجديد 12 30

شلاتين 16 28

أبو رماد 16 27

رأس حدربة 17 26

حلايب 17 26 اقرأ أيضا| الأرصاد: فصل الشتاء انتهى.. ومفيش مطر تاني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. وسقوط أمطار غربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.