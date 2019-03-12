انت الان تتابع السيسي يوافق على قرض لدعم القطاع الخاص بمليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا جمهوريا رقم 20 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض "سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو الكامل" بين حكومة جمهورية مصر العبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي والموقع بتاريخ 9 ديسمبر 2018، وذلك مع المتحفظ بشرط التصديق. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الإثنين. أعلن البنك الدولي في بيان له نشر 4 ديسمبر 2018، عن برنامج تمويل بقيمة مليار دولار، لدعم الجيل الثاني من برنامج الإصلاح في مصر، سيُركِّز على تنمية القطاع الخاص.

ويهدف البرنامج الجديد إلى تعزيز منشآت الأعمال الصغيرة، وهي أكبر مَصدر لخلق الوظائف في البلاد، وتحسين قدرات أجهزة الحكم المحلي على تقديم الخدمات للمواطنين وتوجيه التنمية المحلية.ويفيد البيان بأنه سيساعد قرض سياسات التنمية لمشروع تنمية القطاع الخاص من أجل تحقيق نمو شامل للجميع على تمويل برنامج عمل الحكومة

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