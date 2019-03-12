مدير أكاديمية الأوقاف: نحارب الزمن لتخريج إمام معاصر

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أشرف فهمي لـ"التحرير": انتهينا بالأكاديمية من البرنامج الشرعي الأول لتأهيل الأئمة.. و102 إمام وواعظة بالدفعة الأولى.. والأكاديمية توفر للمتدربين الإقامة الكاملة

كشف الدكتور أشرف فهمى، مدير أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والدعاة، تفاصيل منظومة العمل داخل الأكاديمية، بالتأكيد على أن الأكاديمية قامت منذ افتتاحها على تدريب عدد من الأئمة والوعاظ على مختلف القضايا سواء على سبيل الدعوة أو قضايا العصر. وتتولى الأكاديمية العمل على تدريب وتأهيل الأئمة وخطباء المساجد، وذلك من خلال تحديد دفعات للالتحاق من الأئمة والواعظات بالوزارة، ثم عقد دورات تدريبية لأساتذة متخصصين من جامعة الأزهر، على مختلف القضايا الشائكة، كالجهاد ومشروعيته، وكيفية مخاطبة الشباب، والقدرة على الإقناع، والعمل على مواجهة الفكر المتطرف.

مدة التدريب 6 أشهر للدفعة الواحدة وأضاف مدير الأكاديمية لـ"التحرير"، أن مدة التدريب تصل إلى ستة أشهر، وأن عدد الأئمة بالدفعة الأولى للأكاديمية وصل إلى 102 إمام وواعظة، مؤكدا أن الأكاديمية انتهت من شرح وتدريب برنامجها الأولى، وهو البرنامج الشرعي، مشددا على أنه تناول العديد من القضايا الشرعية والجوانب

مدة التدريب 6 أشهر للدفعة الواحدة وأضاف مدير الأكاديمية لـ"التحرير"، أن مدة التدريب تصل إلى ستة أشهر، وأن عدد الأئمة بالدفعة الأولى للأكاديمية وصل إلى 102 إمام وواعظة، مؤكدا أن الأكاديمية انتهت من شرح وتدريب برنامجها الأولى، وهو البرنامج الشرعي، مشددا على أنه تناول العديد من القضايا الشرعية والجوانب الفقهية للقضايا الشائكة كالجهاد والانتماء للأوطان. Advertisements وأضاف أشرف فهمى، أن برنامج الأكاديمية يشمل محاضرتين فى اليوم الواحد بمعدل ثلاث ساعات لكل محاضرة، وبينهما استراحة، ويحاضر فى كل محاضرة نخبة من أهل التخصص، وأن الاكاديمية استضافت محاضرات للدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والدكتور الحبيب على الجفرى الداعية الإسلامى، وعدد كبير من علماء الأزهر وأساتذة علم الاجتماع وغيرهم من أهل التخصص.. اقرأ أيضا..قبل افتتاحها.. تفاصيل أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة توفير إقامة كاملة للمتدربين توفير إقامة كاملة للمتدربين وتابع: أن الأكاديمية عقدت بالأمس امتحانا للبرنامج الأول، فضلا عن أن الأكاديمية حريصة أشد الحرص على توفير الإقامة الكاملة للمتدربين من مسكن ومأكل ومشرب للمتدربين، وذلك من أجل توفير بيئة علمية بحتة، بحيث لا ينشغل المتدرب سوى بتلقى العلم والمعرفة فحسب، مؤكدا أن الهدف من الأكاديمية تخريج جيل من الأئمة والدعاة معاصرين ومستنيرين قادرين على مواجهة تحديات العصر، وأكثر فهما للواقع ومستجداته، وأن تطوير الخطاب الدينى وإصلاحه يبدأ من تطوير وتجديد فكر القائمين عليه، والأئمة والدعاة هما عمود معركة تجديد الخطاب الدينى باعتبارهم الأكثر التحاما مع الجماهير والمواطنين فى الشارع. معمل اللغة الإنجليزية والترجمة معمل اللغة الإنجليزية والترجمة وأشار فهمى إلى أنه تضم أيضا معملا للغة الإنجليزية وقاعة ترجمة، ويوجد بها كل قواعد التجديد من قواعد الفقه الكلية في إطار الرؤية المعاصرة، منوها إلى أن الأكاديمية وفقا لتعليمات الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، تحارب عجلة الزمن من أجل تخريج إمام مستنير معاصر. مجلس أمناء الأكاديمية يضم نخبة من كبار العلماء والمفكرين والأكاديميين، وفى مقدمتهم وزير الأوقاف، رئيسًا لمجلس الأمناء وعضوية كل من الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور أسامة محمد العبد رئيس جامعة الأزهر الأسبق، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة. وكذلك تضم فى عضويتها، الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور بكر زكي عوض، عميد كلية أصول الدين السابق، والدكتور محمد سالم أبو عاصي عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، والدكتور سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة آمنة نصير عميدة كلية الدراسات الإنسانية بنات بجامعة الأزهر سابقا، والدكتور أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع، وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق.

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