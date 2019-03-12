شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يعقد اجتماعًا مغلقًا مع قيادات «السكة الحديد» لبدء خطة إصلاح الهيئة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مغلقًا، مع قيادات السكة الحديد، وذلك لبدء خطة إصلاح الهيئة.

كان الفريق كامل الوزير، قد قال في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إن السكة الحديد ستكون في أولويات الحكومة والقيادة السياسية خلال الفترة المقبلة، مضيفا: «لدينا خطة طموح للنهوض بها، وفي ٢٠٢٠ ستكون لدينا سكة حديد آمنة ومتطورة نظيفة ومنضبطة وستكون في طليعة هيئات الدولة بمجهود العاملين بها».

كان الوزير قد عقد عدة اجتماعات، أمس، مع قيادات الوزارة استمرت حتى منتصف الليل واستمع منهم إلى خطة الوزارة، كما عقد لقاءا مع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل السابق، واستمع منه إلى خطط الوزارة.