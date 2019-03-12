شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» ترقي اسم الشهيد مصطفى عبيد محمود سالم لرتبة مقدم (نص القرار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدَّق وزير الداخلية محمود توفيق، على ترقية اسم الشهيد الرائد مصطفى عبيد محمود سالم إلى رتبة المقدم. نشر القرار في عدد الوقائع المصرية الصادر صباح اليوم.

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